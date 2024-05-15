Kulu\'da Özel Eğitim Haftası Programı Düzenlendi

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Konya'nın Kulu ilçesinde Özel Eğitim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Özel Eğitim Haftası etkinliği Kulu Öğretmenevi ASO Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi. Kulu genelinde bulunan, 620 özel eğitim öğrencisinin eğitim gördüğü çeşitli özel eğitim kurumlarının katılımıyla Metem Lisesinin organizasyonunda gerçekleştirilen kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Turgay Tarla'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerin hazırladığı şiirler okundu ve gösteriler yapıldı. Öğrencilerin resim sergisi de beğeni ile gezildi.

Etkinliğe, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye başkanı Abdurrahim Sertdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Hasdemir, İlçe Milli Eğitim

Müdürü Hacı Bakırtaş, protokol üyeleri, aileler ve özel eğitim öğrencileri katıldı. - KONYA