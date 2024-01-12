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Kulu'da Regaib Kandili'nde Camiler Doldu - Son Dakika
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Kulu'da Regaib Kandili'nde Camiler Doldu

Konya'nın Kulu ilçesinde Regaib Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti. Kulu Merkez Camisinde akşam namazını müteakip Kur'an'ı Kerim, ilahiler ve hatimler okundu. Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız, gençlere İslam dininin iyi anlatılması gerektiğini vurguladı. Vaaz sonrasında dua edildi.

Kulu\'da Regaib Kandili\'nde Camiler Doldu
12.01.2024 - 10:16,
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Konya'nın Kulu ilçesinde Regaib Kandilinde, vatandaşlar camileri doldurdu.

Kulu'da 3 ayların başlangıcı Receb ayının ilk Cuma gecesi olan Regaib Kandilinde vatandaşlar camilere akın etti. Kulu Merkez Camisinde akşam namazını müteakip din görevlileri tarafından Kur'an'ı Kerim, ilahiler ve hatimler okundu. Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız, özellikle gençlere İslam dininin iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Yıldız, Regaib Kandili ve üç aylarının önemini de anlattı. Vaaz sonrasında eller semaya açılarak dua edildi. - KONYA

Kaynak: İHA
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