Kulu\'da şehit annesine Anneler Günü ziyareti

Konya'nın Kulu ilçesinde Anneler Günü nedeniyle Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, şehit annesi Gülizar Yılmaz'ı ziyaret etti.

İlçeye bağlı Zincirlikuyu Mahallesi'nde yaşayan Şehit Piyade Komando Onbaşı Zeki Yılmaz'ın annesi Gülizar Yılmaz'ı evinde ziyaret eden Kaymakam Canpolat Gülizar Yılmaz'ın Anneler Günü'nü kutladı. Şehit annesi Gülizar Yılmaz ile sohbet eden kaymakam Ömer Faruk Canpolat'a Kulu İlçe Jandarma Komutanı Metehan Osman Hasdemir ve mahalle muhtarı Osman Şahin de eşlik etti. - KONYA