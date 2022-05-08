Kulu'da yağmur duası yapıldı - Son Dakika
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Kulu'da yağmur duası yapıldı

08.05.2022 14:32
Kulu'da yağmur duası yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde mahsullerin daha verimli olması için yağmur duası yapıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde mahsullerin daha verimli olması için yağmur duası yapıldı.

Kulu Kapalı Pazar Yerinde yapılan yağmur duasında İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız ve cami imam hatipleri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Mevlid-i Şerif'in de okunduğu yağmur duasına çok sayıda vatandaş katıldı. Tarımsal alanlardaki mahsullerin daha verimli olması ve doğadaki bütün canlıların suya doyması için yapılan yağmur duasının ardından belediye ve vatandaşların katkılarıyla yemek ikramında bulunuldu. - KONYA

Kulu'da yağmur duası yapıldı
Kulu'da yağmur duası yapıldı

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Muhsin Yıldız, Hisarcık, Konya, Kulu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kulu'da yağmur duası yapıldı - Son Dakika
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