Üye Girişi
Kumluca'da su kesintisi - Son Dakika

Kumluca'da su kesintisi

13.02.2022 11:22
Kumluca'da su kesintisi

ASAT Genel Müdürlüğü'nün içme suyu ana ishale hattında yapacağı onarım çalışması nedeniyle Kumluca ilçesinde 15 Şubat Salı günü su kesintisi yaşanacak.

ASAT Genel Müdürlüğü'nün içme suyu ana ishale hattında yapacağı onarım çalışması nedeniyle Kumluca ilçesinde 15 Şubat Salı günü su kesintisi yaşanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kumluca ilçesi içme suyu ana ishale hattındaki çelik borularda bakım onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle 15 Şubat Salı günü 07.00 - 24.00 saatleri arasında Kumluca ilçe genelinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak. Çalışmanın erken bitirilmesi halinde sürenin dolması beklenmeden su verileceği bildirildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kumluca'da su kesintisi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:20 6 liderin buluşmasında kimsenin bilmediği 2023 seçimi detayı!
11:20 Muhalefet liderlerin 5 saat süren zirvesine yemekler damga vurdu!
11:19 Enes Ünal İspanya gol krallığına koşuyor!
11:19 Aleyna Tilki'nin mini bikinisi ve file çorapları hayranlarını ikiye böldü!
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 11:28:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kumluca'da su kesintisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement