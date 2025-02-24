Kumru\'da Kayak Keyfi

Yerel

Ordu'nun Kumru ilçesindeki iş insanları ve esnafların öncülüğünde sosyal medya üzerinden toplanan vatandaşlar, kar yağışının keyfini kendi imkanları ile oluşturdukları kayak merkezinde çıkardı.

Kumru ilçesinde iş insanları ve esnaflar, vatandaşların da katılımı ile Fizme Mahallesi'nde yaklaşık 500 metrelik kayma alanı oluşturdu. Trafiğe kapalı bir alanda bu yıl ikincisi düzenlenen kar kayak eğlencesine yoğun katılım olurken, etkinliğe yardımcı olan esnaflar tarafından katılımcılara yöresel yiyecekler ve çay ikram edildi. Festival havasında geçen etkinlikte katılımcılar, birbirine tutunarak karda kaydı.

Eğlencede yaklaşık 50 kişinin tek seferde kızak ve poşetler yardımıyla birbirilerinden destek alarak kayması renkli anlara sahne olurken, sonrasında ise katılımcılar kızak ve poşetler yardımıyla teker teker kaydı. Etkinlik, gün boyu devam etti. - ORDU