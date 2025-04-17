Kumruya Elektrik Tellerinden Kurtarma Operasyonu

Elektrik tellerine takılan kumru için kurtarma operasyonu

ANTALYA - Antalya'da elektrik tellerine takılan kumru AEDAŞ ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Kuzeyyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kumrunun elektrik tellerine takıldığını ve çaresizce çırpındığını gören vatandaşlar AEDAŞ ekiplerini arayarak yardım istedi. Vatandaşların ihbarı ile belirtilen adrese gelen AEDAŞ ekipleri vinç yardımıyla kumrunun takıldığı elektrik direğine ulaştı. Gerekli güvenlik önlemlerini alan çalışan ayağından tellere dolanan kumruyu bulunduğu yerden kurtardı. Ardından kumrunun durumu kontrol eden görevli vincin aşağıya inmesinin ardından kumruyu bırakarak doğal yaşamına dönmesini sağladı.