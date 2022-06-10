Kur'an bülbülleri mest etti

Denizli İl Müftülüğü, 2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerinde erkek din görevlilerine yönelik düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finaline ev sahipliği yaptı. 10 ilden 10 din görevlisinin katıldığı yarışmada Afyonkarahisar'dan Erkan Keleş birinci oldu. Keleş, 3 Eylül'de Muş'ta yapılacak yarışmaya Ege Bölge birincisi olarak katılacak

2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Erkek Din Görevlileri Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ege Bölge Finali, Denizli Müftülüğü ev sahipliğinde Ulucami'de gerçekleştirildi. Yarışmaya Ege Bölgesindeki 10 ilde, kendi illerinde birinci olan 10 din görevlisi katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kıraat Kurulu Üyesi Bayram Yılmaz'ın başkanlığında oluşturulan komisyonda İl Müftü V. Ramazan Özgün Türkmen, Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü Öğretmeni Ömer Erdem, Merkezefendi İlçe Müftüsü Talat Özmet, Babadağ İlçe Müftülüğü Vaizi Selman Altın komisyon üyesi olarak yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kıraat Kurulu Üyesi Bayram Yılmaz, "Bugün burada Allah'ın zikri ile meşgul olacağız. İllerinde birinci olan on din görevlimiz arasından bugün Denizli İl Müftülüğümüzün ev sahipliğinde ege bölge birincisini seçeceğiz. Burada birinci olan hocamız Türkiye Finali'nde ege bölgesini temsil edecektir. Yarışacak olan okuyucularımızdan Kur'an tilavetlerini dinleyerek Cenab-ı Hakk'ın rızasına mazhar olacağız. Yüce Allah'ın kitabıyla meşgul olmamızdan dolayı bu güzide topluluğa, Mevlamız'dan ecirler niyaz ediyorum." dedi.

Yılmaz'ın yarışma hakkındaki konuşmasının akabinde kuralar çekilerek yarışmaya geçildi. Din görevlileri ile Kur'an kursu öğrencilerinin katıldığı yarışmanın sonunda Afyonkarahisar'dan Erkan Keleş birinci, Manisa'dan Yunus Emre Vural ikinci, Antalya'dan Enes Demirbaş ise üçüncü oldu.

Afyonkarahisar'dan Mareşal Fevzi Çakmak Camisi Müezzin Kayyımı Erkan Keleş, Ege Bölge Birincisi olarak 03 Eylül 2022 tarihinde Muş'ta yapılacak olan Türkiye Finaline katılmaya hak kazandı. - DENİZLİ