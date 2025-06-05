Kurban Bayramı Mesajı

Malatya İş İnsanları Derneği (MİAD) Malatya Şube Başkanı Mevlüt Alçık, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

Kurban Bayramı'nın manevi iklimine dikkat çeken Başkan Alçık, "Bu mübarek günler, sadece kurbanlarımızı değil; gönüllerimizi, sevgimizi ve umudumuzu da paylaşmanın vaktidir" ifadelerini kullandı.

Başkan Alçık mesajında şu ifadelere yer verdi: "Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinin yaşandığı bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu içindeyiz. Bu mübarek günler, sadece kurbanlarımızı değil; gönüllerimizi, sevgimizi ve umudumuzu da paylaşmanın vaktidir. Kurban Bayramı'nın tüm üyelerimize, hemşehrilerimize ve İslam alemine sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini temenni ederim. Bayramınız mübarek olsun." - MALATYA