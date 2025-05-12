Kurbanlık Hayvan Sevkleri Başlıyor

Bayburt'tan İstanbul'a kurbanlık hayvan götürecek üreticilerin hayvan sevkleri 20 Mayıs 2025 tarihinde başlıyor. İstanbul'daki hayvan pazarlarına girişler ise 22 Mayıs tarihinden itibaren yapılabilecek.

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Kurbanlık hayvanların sevkiyle alakalı Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden önemli bir uyarı yapıldı. Uyarıda, şu ifadelere yer verildi: "2025 yılı Kurban Bayramı kapsamında İstanbul'a kurbanlık hayvan sevkleri 20 Mayıs 2025 tarihinde başlayacaktır. İstanbul'daki hayvan pazarlarına girişler ise 22 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

1- Veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarına uğrama zorunluluğu:

Hayvan sevki sırasında bakanlıkça belirlenen bu istasyonlardan en az birine uğranarak hayvanlar kontrol ettirilmelidir.

Aksi takdirde 5996 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.

2- Varış bildirimi süresi 3 gündür:

Hayvanlar sevk edildikten sonra en geç 3 gün içinde varış bildirimi yapılmalıdır.

(Önceden bu süre 5 gündü. Yeni düzenlemeyle 3 güne indirilmiştir.)

Bildirim yapılmayan yetiştiricilere idari para cezası uygulanacaktır. Mağduriyet yaşanmaması adına bu kurallara azami dikkat ve hassasiyet gösterilmesi önemle rica olunur." - BAYBURT