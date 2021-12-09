Kurdun saldırdığı yabani dağ keçisi telef oldu - Son Dakika

Kurdun saldırdığı yabani dağ keçisi telef oldu

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sürü halinde gezen nesli tükenmekte olan Yabani Dağ Keçi sürüsüne kurt saldırdı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sürü halinde gezen nesli tükenmekte olan Yabani Dağ Keçi sürüsüne kurt saldırdı. Edinilen ilk bilgilere göre ilçeye bağlı yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Aslantaş Mahallesi Yiğityolu Mevkiinde sürü halinde gezen ve nesli tükenmekte olan yabani dağ keçisi sürüsüne kurt saldırdı. Saldırı sondası bir yabani dağ keçisi telef olurken olayı gören mahalle sakinleri nesli tükenmekte olan yabani dağ keçisisin telef olmasına üzüldüklerini söyledi. - KAYSERİ

Son Dakika

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!

Domuz avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri ayağa kaldırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur

Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı!

Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı

Yıkılan istinat duvarının verdiği hasar havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi

Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar

Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!