Küre Köyü'nde Don Felaketi! - Son Dakika
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Yerel

Küre Köyü'nde Don Felaketi!

Bilecik'in Küre köyünde zirai don, kiraz, üzüm ve ceviz bahçelerinde büyük zarara yol açtı.

18.04.2025 13:12
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Türkiye'nin en 'Erkenci' kirazını da don vurdu

Zirai don Bilecik'te kirazların yanı sıra ceviz ve üzüm bağlarında da büyük zarara sebep oldu

Köyde üzüm bağı olan Yakup Badak: "İlk kez böyle bir şey oluyor"

Küre Köyü Muhtarı Eyüp Seylan: "Bölgemizde yüzde 80 ile yüzde 100 oranında zarar var"

BİLECİK - Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü'nde 'Erkenci' diye adlandırılan kirazı zirai don vurdu. Türkiye'nin en erken kiraz yetişen ikinci ili olan Bilecik'te bu yıl kiraz üretimi yok.

Türkiye genelinde nisan ayında hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ve kar yağışının yaşandığı 36 ilde zirai dondan pek çok tarım ürünü etkilenirken, bunların başında bir dahaki ay hasadı yapılacak kiraz oldu. Türkiye'de Mayıs ayında ilk olarak İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde başlayan kiraz hasadı, ikinci olarak Bilecik'te gerçekleştirilirken, zirai donun vurduğu ağaçlarda meyve yetişmedi. Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde üreticiler başta kiraz, üzüm ve ceviz olmak üzere bu yıl rekoltenin olmayacağını söylediler.

"İlk kez böyle bir şey oluyor"

Köyde üzüm bağı olan Yakup Badak, 9 yıldır bağında 10-15 çeşit üzüm yetiştirdiğini söyleyerek, "Zirai don bizi çok etkiledi. İlk kez böyle bir şey oluyor. Burada sıkıntımız büyük, Ata Sarısı, Razakı cinsi üzümler dondu" dedi.

"Gördüğünüz üzere hiçbir canlı yaprak kalmamış"

Küre Köyü Muhtarı Eyüp Seylan ise, "Ceviz ağaçları 10-13 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen aşırı soğuktan dolayı zirai dondan etkilenmiştir. Ağaçlarda hiçbir canlı yaprak kalmamış. Muhtemelen verim de olmayacaktır" dedi.

"Bölgemizde yüzde 100 ila yüzde 80 oranında zarar var"

Seylan konuşmasının devamında, "Bölgemizde yetişen başta kiraz olmak üzere üzüm ve ceviz bahçeleri mevcuttur. İnceleme yaptığımızda bölgemizde yüzde 100 ila yüzde 80 oranında zarar görmüş olduğunu gördük. Yöremizde 'Çiftçinin karnını açmışlar 40 yıl çıkmış' şeklinde meşhur bir söz vardır. Ekonomik olarak zor durumda olan çiftçimiz umutlarını gelecek seneye taşımıştır. Zor günler geçiren çiftçimize Allah kolaylık versin. Buradan hepsine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Devlet büyüklerimizden de gerekli destek olacağını umut ediyorum" dedi.

"Yerinde kiraz fiyatı 150, 200 büyükşehirlerde 500'e kadar gidebileceğini düşünüyorum"

Küre Köyü Muhtarı Eyüp Seylan, köylerinde bir çok türde kiraz yetiştiğini anlatarak, "Köyümüzde oldukça fazla çeşit kiraz yetişmektedir. Erkenci kirazında hasatta ikinciyiz. İlk olarak bir önceki ay İzmir Kemal Paşa'da çıkar. Haftasında Küre köyünde hasat edilmeye başlar. Rekoltenin düşük olacağını tahmin edersek, kiraz fiyatlarının yüksek seyredeceğini umuyoruz. Yerinde 150-200, büyükşehirlerde 500 liraya kadar gidebileceğini düşünüyorum.

"Cevizimiz hep üşüdü, kirazımız da üşüdü"

Ceviz ve kiraz üreticisi Tuncay Bayrak ise, 2013 yılında bahçe alıp yaparak kiraz, elma ve ceviz ektiğini anlatarak, "İlk defa böyle bir donla karşılaştık. Bayağı hasarımız da var, zararımız da var. Cevizimiz hep üşüdü, kirazımız da üşüdü. Ama böyle olunca devletimizden yardım bekliyoruz. İnşallah onlarda hallederler. Biz de mutlu oluruz" dedi.

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Kaynak: İHA

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