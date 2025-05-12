Küresel tehdit listesinin ilk sırasında \'dezenformasyon\' var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı Dr. Ümmühan Yücel, uluslararası raporların ilerleyen yıllarda ve bu yıl küresel tehdit listesinde ilk sırada 'dezenformasyonu' gördüğünü, 10 yıllık projeksiyonlarda da ilk 5 küresel tehdit arasında dezenformasyonun yer aldığını söyledi.

İletişim Başkanlığı koordinesinde Samsun Valiliği himayelerinde İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), SAMÜ, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında "Dezenformosyanla Mücadele Protokolü" imzalamıştı. Bu protokol çerçevesinde OMÜ'den 20, SAMÜ'den 15, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 17, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 124 ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden 6 olmak üzere toplam 182 kişi belirlendi. Protokol kapsamında bugün Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda eğitimler gerçekleştirildi.

Yücel: "Dezenformasyon çok büyük bir tehdit"

Eğitim programının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı Dr. Ümmühan Yücel, "Bu proje ortaya çıkarken şunu gördük: Dezenformasyon çok büyük bir tehdit. Sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için büyük bir tehdit. Uluslararası raporlar önümüzdeki yıllarda ve içinde bulunduğumuz yılda küresel tehdit listesinde ilk sırada dezenformasyonu gördü. 10 yıllık projeksiyonlarda da ilk 5 küresel tehdit arasında dezenformasyon yerini alıyor. Dezenformasyon çok boyutlu bir tehdit, çok katmanlı. İşin içinde uluslararası şirketler var, uluslararası hukuk var. Tek boyutlu değil. Pek çok alanda mücadele etmemiz gerekiyor. Ama bu mücadele alanların belki de en önemlisi kişilerde farkındalık oluşturmak. Bu projenin ortaya çıkış nedeni de bu. Biz insanlarda bir farkındalık oluşturabilirsek aslında büyük bir iş başaracağımızı düşündük. Bir kovid salgını gerçekleşti. Küresel bir salgındı. Pek çok ülke etkilendi. Evlere kapandık. Uçuşlar kapatıldı. İnsanlar normal rutinlerini değiştirmek zorunda kaldılar. Bu kadar büyük bir tehdit karşısında mottomuz neydi? Maske, mesafe, hijyen. Bakın bu kadar büyük bir tehdidi bertaraf etmenin en önemli adımı olarak 'maske, mesafe, hijyen' dedik. Yine kişisel farkındalığa dönüp dolaştığı iş geldi. Dezenformasyon da evet çok büyük bir tehdit ama kişisel farkındalık olmadıktan sonra başarılabilecek, üstesinden gelinebilecek bir tehdit değil" dedi.

Ayrancı: "Dezenformasyona en çok maruz kalan bireyler, sosyal medyayı kullanan gençler"

Dezenformasyona en çok sosyal medya kullanan gençlerin maruz kaldığını dile getiren İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı, "Dezenformasyona maruz kalan bireyler, en çok sosyal medyayı kullanan gençler. Biz de bu gençlere yapacağımız eğitimlerle dezenformasyonla mücadele noktasında farkındalık oluşturmaya hedefliyoruz. En temel amacımız bu. Gençlerde medya okul yazarlığını geliştirirsek, bu deepfakelerle, algı operasyonlarıyla nasıl bir dezenformasyon üretildiğinin çeşitlerini anlatırsak onlar da sosyal medyayı veya medyayı doğru okuyup doğru anlamaları bizim için dezenformasyonla mücadele noktasındaki en önemli mücadelelerden birisi olacaktır" diye konuştu.

Ağar: "Dijital mecrada dezenformasyon ile mücadele etmek bu protokolün genel amacı"

Protokolün genel amacının dezenformasyon ile dijital alanlarda mücadele etmek olduğunun altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, "Dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyaya daha fazla maruz kalan gençleri, farklı öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak bilgilendirmek ve toplumun genelinde sorumlu ve bilinçli medya okuyucusu ve sosyal medya kullanıcısı olunacağı konusunda farkındalık uyandırmak, dijital mecrada dezenformasyon ile mücadele etmek bu protokolün genel amaçları. Milli Eğitim Bakanlığımız da bu kapsamda gerek medya okuryazarlığı derslerinde gerek öğretim programlarının içerisinde yer alan hedeflerle, kazanımlarla, öğrenme çıktılarıyla temel olarak bu hedefe ulaşmaya çalışıyor. Gerçekten biz de gençlerimizin sorgulayan, üreten ve bu sorgulama neticesinde emek vererek doğruya ulaşma çabası içerisinde olan gençler olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Yanlış bir bilginin yayılma hızının doğru ve gerçek bir bilginin yayılma hızından en az 3 kat daha fazla olduğunu hep birlikte biliyoruz. Peki, gençlerimiz bununla nasıl mücadele edecek, doğruyla yanlışı nasıl ayıracak, karşısına bir konu, bir gündem sosyal medyada veya diğer alanlarda geldiği zaman 'ya gerçekten böyle midir acaba bir baksak mı, acaba ne demek istiyor, nedir?' gibi birkaç sorgulama sorusuyla birlikte konunun özüne ve gerçeğe ulaşma çabası içerisinde olmasını nasıl sağlayacağız? Aslında yapmaya çalıştığımız budur" şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Ramazan Sinekoğlu da toplantıda yaptığı konuşmada, "Zaman zaman oluyor ki personelimizin fedakarca görev yapmasını baltalamaya çalışanlar veya sunulan hizmetleri farklı noktalara çekenler olabiliyor. Bu en tepeden en aşağıya kadar sunulan hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi, topluma en iyi şekilde ulaştırılabilmesi için personelimizin yanlışlıklarla, yanıltılmaya çalışılanlarla mücadele etmesi de önemli bir görev olarak bizlerin üzerine düşüyor. Personelimizin sunduğu hizmetlerin doğruluğu, güzelliği, her şeyin başında geliyor. Biz, Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak ve diğer paydaşlarımızla birlikte toplumumuza sunulması hizmetleri, kalite standartlarını yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızın da doğru bir şekilde hizmet alması için bu eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız hizmetleri toplumumuza en doğru şekilde de anlatmak aynı zamanda büyük bir borcumuz olduğunu biliyorum. Yaptığımız hizmetleri doğru şekilde anlatamadığımız zaman bu sefer farklı noktalarda hizmetlerimizin yanlış yansımalarını da görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugünkü eğitimleri alan öğreticiler, üniversiteler, okullar ve gençlik merkezlerinde eğitimler düzenleyerek, dezenformasyon ile mücadele kapsamında çalışma yürütecekler. - SAMSUN