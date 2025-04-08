Kurnaz, Cezasına Rağmen Maçı Vinçten İzledi - Son Dakika
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Kurnaz, Cezasına Rağmen Maçı Vinçten İzledi

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Uşakspor Başkanı Kurnaz, 21 günlük cezası nedeniyle maçı vinçten takip etti.

08.04.2025 10:42
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Uşakspor Kulübü Başkanı Hasan Doğukan Kurnaz, 21 günlük hak mahrumiyeti cezası nedeniyle tribünden izleyemediği Uşakspor-Muğlaspor vince çıkarak izledi.

Kurnaz, iki hafta önce deplasmanda oynanan Silivrispor maçının ardından 21 günlük hak mahrumiyeti cezası almıştı. Bu ceza nedeniyle Kurnaz, Muğlaspor ile oynanan karşılaşmada tribündeki yerini alamadı.

Ancak Kurnaz, takımının Muğlaspor ile oynadığı maçı kiraladığı vincin üzerinden takip etti.

"TAKIMIMI YALNIZ BIRAKMAMAK İÇİN VİNCE ÇIKTIM"

Kurnaz yaptığı açıklamada, "PFDK iki hafta önce oynanan Silivrispor maçında oyuncularımı sakinleştirmek için soyunma odasına gittiğimde 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Ben de dün Muğlaspor maçında takımımı yalnız bırakmamak, şehrin takımını yalnız bırakmamak, taraftarlarımı yalnız bırakmamak adına vince çıktım. İnşallah bu cezaları TFF hafifletir. Biz de vince çıkmak zorunda kalmayız, taraftarımızın yanında, Uşaklının yanında, Uşakspor'lu taraftarımızın yanında maç izlemek nasip olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kurnaz, Cezasına Rağmen Maçı Vinçten İzledi
Kurnaz, Cezasına Rağmen Maçı Vinçten İzledi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kurnaz, Cezasına Rağmen Maçı Vinçten İzledi - Son Dakika

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