Kurtaran 2022 tatbikatında denizaltından kurtarma faaliyeti gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz'de 22-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kurtaran-2022 tatbikatı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Tatbikatın Basın Günü" çerçevesinde basın mensuplarına brifing verildi. Tatbikat gün içerisinde denizaltından kurtarma faaliyetleri ile devam edecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Kurtaran - 2022 Tatbikatı çerçevesinde Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda basın brifingi verildi. Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Su Altı Komutanlığı Albay Özgür Kenan Tansoy tarafından tatbikatla ilgili basın mensuplarına bilgilendirmede bulunularak, icra edilecek faaliyetler aktarıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Güney Deniz Saha Komutanlığı Yardımcı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne bağlı 1 Fırkateyn, 3 Denizaltı, 1 Denizaltı Kurtarma Gemisi, 2 Kurtarma/Yedekleme Gemisi, 1 Mayın Avlama Gemisi, 1 Karakol Gemisi, 1 Helikopter, 1 Römorkör, 1 İnsansız Hava Aracı, 1 Paraşütle Arama Kurtarma Timi (PAK), 1 Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi faaliyetlerini icra edecek.

12 ülkeden 26 gözlemcinin takip ettiği tatbikata, Kara kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1adet ambulans helikopter, Hava kuvvetleri Komutanlığından 1 adet c-130 nakliye uçağı, Sahil güvenlik Komutanlığı'ndan 1adet sahil güvenlik botu da katılırken, İçişleri Bakanlığı, Sağlık bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü de iştirak ediyor. - MUĞLA