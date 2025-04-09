Kurtlar 20 keçiyi telef etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kurtlar 20 keçiyi telef etti

Konya'da kaybolan keçilerden 20'si kurtlar tarafından öldürüldü, 9'u ekiplerce kurtarıldı.

09.04.2025 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dağlık alanda kaybolan 50 keçiden 20'sini kurtlar telef etti

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde dağlık alanda kaybolan 50 keçiden 20'sinin kurt saldırısı sonucu telef edildiği ortaya çıktı. Kurtlar ile yaşandığı düşünülen kovalamacada ise sarp kayalarda mahsur kalan 9 keçi ekiplerce kurtarıldı.

Olay, Beyşehir'in Yeşildağ Mahallesi'nde yaşandı. Yerleşim sınırları içerisinde açık alanda besicilik yapan İlyas Eren'e ait keçiler havaların yağışlı gitmesi sonucu dağlık alanda kayboldu. Kayıp keçi sürüsünü bulabilmek için seferber olan Eren ve beraberindeki çalışma arkadaşları, Ecirli yakınlarında kayıp 50 keçiden 20'sinin kurtlar tarafından parçalanarak telef edildiğini belirledi. Kurtların kovalamacası sonucu dağlık alanda kayıplara karışan diğer 30 keçiyi bulabilmek için sahada aramalarını yoğunlaştıran Eren ve beraberindeki arkadaşları, Dokuzpınar mevkisindeki dere yatağında kayıp küçükbaş hayvanlarıyla karşılaştı. Eren, kayıp 30 keçiden 21'ini bulup kurtarmayı başardı. Ancak, indikleri sarp kayalık alanda geriye çıkamayan 9 keçiyi kurtarabilmek için ise Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığından yardım isteyen Eren'in bu talebi üzerine adrese arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Eren'in 112'yi de araması sonucu adrese AFAD ve İBAG bünyesinde faaliyet gösteren arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen ekipler sahada kısa süren bir keşfin ardından 9 keçiyi kurtarabilmek için harekete geçti. Halatlar yardımıyla düzenlenen kurtarma çalışmasıyla mahsur kalan 9 keçi kayalıklardan kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Besici İlyas Eren, arama kurtarma çalışmalarına destek veren Jandarma, AFAD ve İBAG arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, "Ekiplerimize minnettarız. Keçilerimizi zor da olsa zor alandan çıkarıp bizlere teslim ettiler. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Beyşehir, 3-sayfa, Tarım, Yerel, Yaşam, Konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurtlar 20 keçiyi telef etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF’den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
Ortalık çok fena karışacak Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gece yarısı olay gönderme Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı olay gönderme
Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar
Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti
Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
“Balkona neden izmarit attınız“ dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar "Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar
Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
AB’den ABD’ye ilk misilleme 15 Nisan’da devreye girecek AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

17:41 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
17:34 Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı
16:53 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
16:41 AB’den ABD’ye ilk misilleme 15 Nisan’da devreye girecek AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek
16:28 ABD’den Avrupa’ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazını keserler ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazını keserler
01:00 Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone’u ABD’ye transfer etti Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone'u ABD'ye transfer etti
00:29 Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı
00:27 “Balkona neden izmarit attınız“ dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar "Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar
00:09 Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
23:53 Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti
23:42 Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar
23:39 Ortalık çok fena karışacak Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gece yarısı olay gönderme Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı olay gönderme
23:28 TFF’den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 18:01:29. #7.12#
SON DAKİKA: Kurtlar 20 keçiyi telef etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement