Kurtlar Vadisi'ni ceviz fidanlarıyla yeşil vadiye dönüştürdü - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi'ni ceviz fidanlarıyla yeşil vadiye dönüştürdü

30.05.2022 09:30

Kurtlar Vadisi'ni ceviz fidanlarıyla yeşil vadiye dönüştürdü Erzincan'ın İliç ilçesinde kiraladığı orman vasfını kaybetmiş 222 dönümlük ağaçsız araziye 5 bin ceviz fidanı diken girişimci Yusuf Taşyumruk, "Kurtlar Vadisi" adını verdiği alanı hem yeşil vadiye dönüştürmeyi hem de ilk mahsulünü...

Kurtlar Vadisi'ni ceviz fidanlarıyla yeşil vadiye dönüştürdü

ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesinde kiraladığı orman vasfını kaybetmiş 222 dönümlük ağaçsız araziye 5 bin ceviz fidanı diken girişimci Yusuf Taşyumruk, "Kurtlar Vadisi" adını verdiği alanı hem yeşil vadiye dönüştürmeyi hem de ilk mahsulünü almayı başardı.

İliç ilçesine bağlı Kuruçay köyünden Yusuf Taşyumruk, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2012 yılında, Doğu Anadolu'da ağaç yoksunu kullanılmayan orman arazilerinin, ceviz ağacı gibi gelir getirici ürünlerin fidanları dikilerek ekonomiye kazandırılması ve çiftçinin de ek gelir elde edip geçimini sağlaması amacıyla başlattığı projeden yararlanmaya karar verdi.

Bu çerçevede yaptığı girişimlerden olumlu sonuçlar alan Taşyumruk, köyün yakınındaki bir vadide yer alan ve ağaç bulunmayan 222 dönümlük alanı, 49 yıllığına kiraladı.

Taşyumruk, "Kurtlar Vadisi" adını verdiği araziye yaklaşık 5 bin adet ceviz dikti. Taşyumruk, bu tarihten itibaren damlama sulama yöntemiyle su verip bakımını yaptığı cevizlerden ilk mahsulünü önceki yıl almayı başardı.

Fidanların yöreye uyum sağlayıp ürün vermeye başladığını kaydeden Yusuf Taşyumruk, "Buranın arazisi çok zor olduğu için "Kurtlar Vadisi" olarak adlandırılıyordu. Kurt ve yaban hayvanları da civarda var. Tellerle alanı çevirip yaban hayvanlarına karşı tedbir alıyoruz. Çetnır ırkı 5 bin adet ceviz fidanlarını buraya diktik. Kurduğumuz damlama sulama sitemiyle suladığımız fidanlar kısa zamanda bölgeye uyum sağladı. Çok emek verdik, ilk mahsulümüzü geçen yıl aldık" dedi.

Kurtlar Vadisi'ni ceviz fidanlarıyla yeşil vadiye dönüştürdü
Kurtlar Vadisi'ni ceviz fidanlarıyla yeşil vadiye dönüştürdü
Kurtlar Vadisi'ni ceviz fidanlarıyla yeşil vadiye dönüştürdü
Kurtlar Vadisi'ni ceviz fidanlarıyla yeşil vadiye dönüştürdü

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Kaynak: İHA

Kurtlar Vadisi, Erzincan, Ceviz, İliç, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurtlar Vadisi'ni ceviz fidanlarıyla yeşil vadiye dönüştürdü - Son Dakika


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