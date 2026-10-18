Kurtuluş, Baykal’ın Panayır açıklamalarına dere ıslahı sürüyor diyerek tepki gösterdi

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, 35 bin nüfuslu Panayır Mahallesi'nin Dereboyu bölgesindeki ulaşım ve dere ıslahı konularına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP'li Deniz Baykal'a sert sözlerle karşılık verdi. Kurtuluş, bölgedeki çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak muhalefetin sahadaki gerçekleri görmeden açıklama yapmasını eleştirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi'nin Dereboyu bölgesinde açıklama yapan Deniz Baykal, köprü altından Kent Meydanı yönüne doğru bir çıkış bulunmadığını, mahalleye giriş olmasına rağmen çıkış imkanının olmadığını ifade etti.

Baykal'ın açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ise söz konusu sorunların yeni olmadığını belirterek CHP'li belediyeye yönelik eleştirilerde bulundu. Kurtuluş, "İki senedir belediye başkanınız buraya uğramadı bile, o zaman aklınız neredeydi? Şahin Biba Başkanımız burada lüzumlu tetkikleri yapıp işleme aldı" ifadelerini kullandı.

"Ezbere konuşmayı bırakın, vatandaşı yanıltmaya hakkınız yok"

CHP'li Deniz Baykal'ın açıklamalarına tepki göstermeyi sürdüren Kurtuluş, yerel meseleler hakkında konuşanların sahadaki çalışmaları ve sürecin işleyişini takip etmesi gerektiğini dile getirdi. Kurtuluş, "Mesele ortada, hakikat bu iken ezbere konuşmayı terk edin. Ahaliyi yanıltmaya hakkınız yok" diyerek muhalefetin açıklamalarını eleştirdi.

"Dere ıslahı bir gecede biten bir iş değildir"

Panayır Mahallesi'nde dere ıslahı ve mahalle çıkışına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Kurtuluş, sürecin teknik gereklilikler doğrultusunda ilerlediğini ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın konuyu yakından takip ettiğini kaydeden Kurtuluş, ilgili kurumlarla istişarelerin devam ettiğini vurguladı.

Kurtuluş, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu;

"Dere ıslahı bir gecede biten bir iş değildir. Fenni etütler, keşif ve mühendislik hesapları titizlikle yürütülmektedir. Şahin Başkanımız, mahallenin çıkış meselesini de bizzat takip etmekte, ilgili müesseselerle istişare halinde çalışmaktadır. Vatandaşımızın mağduriyetini gidermek için gece gündüz mesai harcanmaktadır."

"Panayır halkı kimin hizmet ettiğini çok iyi bilir"

Açıklamasının devamında hizmet anlayışlarına dikkat çeken Adnan Kurtuluş, Panayır Mahallesi'nde yaşanan sorunların çözümü için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Siyasetin yalnızca açıklama yapmakla sınırlı olmadığını ifade eden Kurtuluş, sahada yürütülen çalışmaların ve ortaya konulan gayretin önemine dikkat çekti.

Kurtuluş, sözlerini şöyle tamamladı;

"Biz icraat ehliyiz, lafın değil işin peşindeyiz. Panayır halkı kimin hizmet ettiğini, kimin sadece söz söylediğini çok iyi bilir. Muhalefet, sahaya inmeden, meseleyi tetkik etmeden beyanat vermeyi marifet sanıyor. Oysa hizmet, masa başında değil sahada üretilir. Şahin Başkanımızın azmiyle bu mesele de çözüme kavuşacak, ahalinin çilesi sona erecek."

Panayır Mahallesi'nde dere ıslahı ve ulaşım bağlantısına ilişkin çalışmalar, bölge sakinlerinin beklentileri açısından önemini korurken, Adnan Kurtuluş'un açıklamaları yerel yönetim hizmetleri üzerinden yaşanan siyasi tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.