Kurtuluş Yolu yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kurtuluş Yolu yenileniyor

03.04.2022 16:16
Kurtuluş Yolu yenileniyor

Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'dan Havza'ya giderken kullandığı 24 kilometrelik tarihi Kurtuluş Yolu'ndaki yenileme çalışmaları devam ediyor.

Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'dan Havza'ya giderken kullandığı 24 kilometrelik tarihi Kurtuluş Yolu'ndaki yenileme çalışmaları devam ediyor.

İlkadım' dan başlayarak Kavak'a, oradan da Havza'ya uzanan güzergahı daha önce tespit ederek koruma altına alan Samsun Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yolun bozuk kısımlarını yeniliyor. 24 kilometre uzunluğundaki yolun, 8 kilometresi çift kat hasırlı çelik telli beton, 16 kilometresi A tipi sathi kaplama yapılarak Çakallı mevkiine bağlanıyor. 13 mahallenin ortak kullandığı ulaşım güzergahı olan yolun genişliği de 7 metreden 10 metreye çıkarıldı.

Kurtuluş Yolu'nda devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, altyapı yatırımlarını en kısa sürede tamamlayarak ata yolunu turizme kazandıracaklarını söyledi. Başkan Demir, "Betonu kaldırıp, yolu genişleterek kazı dolgu çalışmalarıyla zemini sağlamlaştırıyoruz. Ardından temeline çift kat hasırlı çelik teller yerleştiriyoruz. Dayanıklılığı çok sağlam olan 20 santim kalınlığında beton seriyoruz. 16 kilometre uzunluğundaki kısmı da A tipi sathi kaplama yapıyoruz. Altyapı yatırımlarımız bitince de Kurtuluş Yolu, kalitesi ve konforuyla turizme önemli hizmetler verecek. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kurtuluş Yolu yenileniyor
Kurtuluş Yolu yenileniyor

YORUMLAR
500
Yıllardır süren Ramazan geleneği Yıllardır süren Ramazan geleneği Son dakika haberleri: Yangında ev zarar gördü Son dakika haberleri: Yangında ev zarar gördü

Mustafa Kemal Atatürk, İlkadım, Samsun, Silah, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kurtuluş Yolu yenileniyor - Son Dakika


Son Dakika
15:58 ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı!
15:55 Ormanda belirdi, köylüler paniğe kapıldı! 500 kilo ağırlığındaki ayı zor zapt edildi
15:53 Süper Lig'de yok böyle maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı
15:50 Eşi ve oğlunu pompalıyla öldüren babanın sağ kalan yaralı kızı olanları anlattı!
15:32 Dünya starı Luis Saurez Süper Lig'e geliyor!
15:21 Gökhan Çıra: Ben ayrıcalıklı muamele görmedim
15:18 Son dakika! Kremlin'den mesaj: Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda
14:13 Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi!
13:49 Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti: Ali Bey benden özür dilesin
13:42 Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 16:23:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kurtuluş Yolu yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement