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Kuru temizlemeci, ceket ceplerinde bulduğu altınların değerini paylaştı! - Son Dakika

Kuru temizlemeci, ceket ceplerinde bulduğu altınların değerini paylaştı!

13.02.2022 11:53

Bursa'da 40 yıldır kuru temizlemecilik yapan esnaf, bugüne kadar müşterilerin cebinde unuttuğu 400 bin TL değerinde altın ve paraları geri iade ettiğini ifade etti.

Örnek esnaf Fatih Şahin, Bursa' Osmangazi ilçesinde 40 yıldır kuru temizleme işiyle uğraşıyor. Şahin, bu zamana kadar müşterilerin getirdiği kıyafetlerin cebinde 10 bin dolar, cumhuriyet altını, çeyrek altın, 3 aylık emekli maaşı gibi toplam 400 bin liralık altın ve para buldu. Müşterilerin ceplerinde bulduğu paraları iade eden örnek esnaf, bazı müşterilerin teşekkür bile etmediğini belirterek sitemini dile getirdi.

Kuru temizlemeci, ceket ceplerinde bulduğu altınların değerini paylaştı! Rakam dudak uçuklatıyor

40 YILDIR KURU TEMİZLEMECİLİK YAPIYOR

Kuru temizleme işini 40 yıldır yaptığını ifade eden Fatih Şahin, "Kuru temizleme, özel makinelerle su kullanılmadan bir kimyasalla kirleri temizleme yöntemedir. Kuru temizleme gören kıyafetler deforme olmaz, makineye konduğu gibi çıkar" dedi.

Kuru temizlemeci, ceket ceplerinde bulduğu altınların değerini paylaştı! Rakam dudak uçuklatıyor

"400 BİN LİRALIK PARA VE ALTIN BULDUM"

Sözlerine devam eden Şahin, "Ben bu işi 40 yıldır yapıyorum. Müşterilerimin getirdiği kıyafetlerin ceplerinde bu zamana kadar 10 bin dolar, cumhuriyet altını, çeyrek altın, 3 aylık emekli maaşı gibi toplam 400 bin liralık altın ve para buldum. Hepsini sahiplerine iade ettim. Para ve altınlarını iade ettiğim hiçbir müşterim bana hediye bile vermedi. Bazıları teşekkür bile etmedi. İşimi severek yapıyorum. Kuru temizleme ücretleri pantolon 25, ceket 45, mont ise 60 lira" ifadelerini kullandı.

Kuru temizlemeci, ceket ceplerinde bulduğu altınların değerini paylaştı! Rakam dudak uçuklatıyor
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Fatih Şahin, dolar, Bursa, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuru temizlemeci, ceket ceplerinde bulduğu altınların değerini paylaştı! - Son Dakika


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