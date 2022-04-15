Kuşadası Belediyesi'den 4 bin aileye Ramazan yardımı - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla hazırladığı gıda yardım paketlerini, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelerin evlerine ulaştırmaya başladı. Gıda kolilerini teslim alan vatandaşlar, Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Yıl boyunca sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaş ve aileler için gıda kolisi yardımı başlattı. Başkan Ömer Günel'in çağrısı ve hayırseverlerin katkısıyla yaklaşık 4 bin 'Ramazan dayanışma paketi' hazırlandı. İçerisinde temel gıda maddelerinin olduğu paketler, dağıtımın ilk gününde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Hacıfeyzullah ve İkiçeşmelik mahallelerinde oturan vatandaşlara ulaştırıldı. Paketlerini teslim alan vatandaşlar Ramazan ayında yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirip, Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

'Kuşadası'nda dayanışma var"

Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kuşadası Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi Ramazan ayında da yalnız bırakmıyoruz. Gerek belediyemizin olanakları, gerekse de hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile hazırladığımız Ramazan dayanışma paketlerini ihtiyaç sahibi herkese ulaştıracağız. Kuşadası'nda dayanışmanın en güzel örneğini göstereceğiz. Birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirmesi temennisi ile tüm hemşehrilerime sağlıklı bir Ramazan ayı diliyorum" dedi. - AYDIN