Kuşadası'nda Geleceğin Golfçüleri Sertifikalarına Kavuştu - Son Dakika
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Kuşadası'nda Geleceğin Golfçüleri Sertifikalarına Kavuştu

15.05.2022 17:27
Kuşadası'nda Geleceğin Golfçüleri Sertifikalarına Kavuştu

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Golf Kulübü tarafından çocukları golf sporuyla tanıştırmak için düzenlenen eğitim kursu sona erdi. Kursu başarıyla tamamlayarak golfün püf noktalarını öğrenen sporculara sertifikalarını Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan verdi.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Golf Kulübü tarafından çocukları golf sporuyla tanıştırmak için düzenlenen eğitim kursu sona erdi. Kursu başarıyla tamamlayarak golfün püf noktalarını öğrenen sporculara sertifikalarını Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan verdi.

Kuşadası Belediyesi çocukların erken yaşta sporun farklı dallarıyla tanışması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Golf Kulübü'nün katkılarıyla düzenlenen eğitim programı tamamlandı. Yaklaşık 2 ay süren eğitim programına katılan çocuklar golf sporunun  temel kurallarını öğrendi. Kurs boyunca eğlenceli vakit geçirme fırsatı da bulan çocuklara sertifikalarının verilmesi için Kuşadası Golf Kulübü'nde etkinlik düzenlendi. Ailelerin de katıldığı etkinlikte kursiyerlere sertifikaları Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası Golf Kulübü Başkanı Dr. İbrahim Kocaoğlu ve antrenör İdris Toprak tarafından verildi.

"KUŞADASI GOLF SPORUYLA İLGİLİ ORGANİZASYONLARIN DÜZENLENMESİNE ÇOK UYGUN BİR KENT"

Kuşadası'nda çocukların farklı spor dallarına olan ilgilerinin artmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Kuşadası golf sporuyla ilgili organizasyonların düzenlenmesine çok uygun bir kent. Kuşadası Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı sporun her alanıyla tanıştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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