Kuşadası'nda Ocak'ta Bahar Havası

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Kuşadası'nda ocak ayında bahar havası

AYDIN - Tüm yurtta soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, Kuşadası'nda Ocak ayının ilk haftasında sıcak havayı fırsat bilen kent sakinleri ve tatilciler güneş ve denizin tadını çıkardı.

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, turizm kenti Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sıcak hava etkisini gösteriyor. Kuşadası'nda hava sıcaklığı 16, deniz suyu sıcaklığı 18,5 derece, nem oranı ise yüzde 97 ölçüldü. Sıcak ve güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancılar, Atatürk Bulvarında bulunan sahile akın etti. Güneşli havanın keyfini yetişkinler kadar çocuklar da çıkardı. Kimi çocuklar kumsalda oynayarak vakit geçirirken kimisi de oyuncakları tercih etti.

Bazı vatandaşlar deniz kıyısında olta atarak balık tutmaya çalışırken, bazıları ise sahil kenarında spor yaptı, kafelerde oturmayı tercih etti.