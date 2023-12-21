Kütahya Belediye Başkanı mesai arkadaşlarıyla buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğündeki mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Ziyarette mesai arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Işık, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan hijyen setlerini hediye etti. Mesai arkadaşlarıyla sohbet edip işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Işık, Kütahya'ya ve şehrin insanlarına hizmet etmenin onurunu ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti. - KÜTAHYA