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Kütahya Belediye Başkanı mesai arkadaşlarıyla buluştu - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı mesai arkadaşlarıyla buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğündeki mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi. Başkan Işık, mesai arkadaşlarına teşekkür ederek hijyen setleri hediye etti ve Kütahya'ya hizmet etmenin gururunu paylaştıklarını belirtti.

Kütahya Belediye Başkanı mesai arkadaşlarıyla buluştu
21.12.2023 - 09:05,
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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğündeki mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Ziyarette mesai arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Işık, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan hijyen setlerini hediye etti. Mesai arkadaşlarıyla sohbet edip işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Işık, Kütahya'ya ve şehrin insanlarına hizmet etmenin onurunu ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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