Kütahya Belediye Meclisi'nde Gergin Anlar - Son Dakika
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Kütahya Belediye Meclisi'nde Gergin Anlar

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Kütahya Belediye Meclisi'nde AK Parti Meclis Üyesi Ali Göktekin'in Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin boykot kararını eleştirmesi tansiyonu yükseltti. Gerginlik nedeniyle meclis oturumu ara vermek zorunda kaldı.

08.04.2025 10:48  Güncelleme: 10:52
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Kütahya Belediye Meclisi'nde AK Parti Meclis Üyesi Ali Göktekin'in Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin boykot kararını eleştirmesi tansiyonu yükseltti. Gerginlik nedeniyle meclis oturumu ara vermek zorunda kaldı.

MECLİSTE GERİLİM YÜKSELDİ

AK Parti Meclis Üyesi Ali Göktekin'in Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin boykot kararını eleştirmesi tansiyonu yükseltti

Meclis üyeleri ayağa fırladı, sesler yükseldi, güvenlik görevlileri muhtemel fiziksel müdahaleyi önlemek için devreye girdi

KÜTAHYA - Kütahya Belediye Meclis Toplantısı'nda, AK Parti ve MHP'li üyeler ile CHP'li meclis üyeleri arasında tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin boykot kararı konusunda gerginlik yaşandı.

MASALARA VURARAK PROTESTO ETTİLER

Kütahya Belediye Meclisi'nde, AK Parti Meclis Üyesi Ali Göktekin'in Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin boykot kararını eleştirmesi tansiyonu yükseltti. Göktekin'in, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'yi kentteki boykot ve eylemlere destek verdiği iddiasıyla yaptığı konuşma, meclis salonunda gerginliğe neden oldu. Söz alarak konuşan Göktekin, Başkan Kahveci'nin siyasi tarafsızlığını sorgularken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdiği desteği de eleştirdi. Bu ifadeler, CHP'li meclis üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı. Bazı üyeler masalara vurarak protesto etti ve Göktekin'in konuşmasını sürdürmesine karşı çıktı.

Tartışmalar sürerken sessizliğini bozan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Meclis Başkanına hitaben,

"Dışarıya güvenlikle aldırırsınız"

sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Başkan Kahveci,

"Belediyede siyaset yapılmaz, halk hizmet bekliyor. Rozetimizi seçimde çıkardık, mecliste değil"

ifadeleriyle Göktekin'e yanıt verdi.

30 DAKİKA ARA VERİLDİ


Gerilimin tırmanmasıyla birlikte meclis salonunda hareketli anlar yaşandı. Meclis üyeleri ayağa fırladı, sesler yükseldi, güvenlik görevlileri muhtemel fiziksel müdahaleyi önlemek için devreye girdi. Yaşanan kaos nedeniyle oturuma ara verilmek zorunda kalındı.

Oturum 30 dakikalık aranın ardından tekrar kaldığı yerden devam etti.

Kütahya Belediye Meclisi\'nde Gergin Anlar
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Belediye Meclisi'nde Gergin Anlar - Son Dakika

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