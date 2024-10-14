Kütahya'da Aranan 33 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

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Kütahya'da 33 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

KÜTAHYA - Kütahya'da toplam 68 suç kaydı bulunan ve hakkında 33 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Osmangazi Mahallesi Bilge Sokak'ta bir adreste saklandığı tespit edilen, hakkında toplamda 68 suç kaydı bulunan ve 33 yıl hapis cezası ile aranan Y.Ö. isimli şahıs yakalanarak Kütahya Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.