Kütahya'da Araştırmacı Öğrenci Programı - Son Dakika
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Kütahya'da Araştırmacı Öğrenci Programı

Kütahya\'da Araştırmacı Öğrenci Programı

GRTC, lisans ve lisansüstü öğrencilerine ücretsiz eğitim programı sunuyor. Başvurular 1-15 Mayıs'ta.

02.05.2025 18:50
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Kütahya'da Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC), lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik 'Araştırmacı öğrenci eğitim programı' başlatıyor. Başvurular 1-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

Program, Eylül-Ekim 2025 döneminde başlayacak ve hibrit formatta (çevrimiçi + yüz yüze) dört hafta sürecek. Eğitimler haftada üç gün, günde üç saat olmak üzere toplam 36 saat olarak planlandı. Kabul edilen öğrencilere net tarihler ayrıca bildirilecek.

Katılımcılar; bilimsel araştırma temellerinden araştırma etiğine, veri toplama ve analiz tekniklerinden akademik yazım ve raporlamaya kadar birçok başlıkta eğitim alacak. Ayrıca takım çalışması ve proje yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar.

Program, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde lisans veya lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere açık. Ön değerlendirmeyi geçen adaylar için mülakat süreci 21 Mayıs 2025 itibarıyla başlayacak. Mülakat takvimi, başvurusu kabul edilen adaylara ayrıca iletilecek.

Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC) Genel Başkanı Mustafa Önsay, yaptığı açıklamada, programın öğrenciler için önemli bir gelişim fırsatı sunduğunu belirterek, başarılı katılımcıların çeşitli projelerde görev alacağını vurguladı.

Toplamda 25 öğrenci programa kabul edilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan tüm öğrencilere katılım sertifikası verilirken, üst düzey başarı gösteren 10 öğrenci GRTC Araştırmacı Öğrenci Kadrosu'na seçilecek. Bu öğrenciler, mesleki eğitim projeleri ve çeşitli araştırmalarda aktif görev üstlenecek, yayımlanacak rapor ve yayınlarda adlarına yer verilecek.

Eğitim programı tamamen ücretsiz olup, bilimsel araştırma, saha çalışmaları, veri analizi ve akademik gelişim konularında önemli katkılar sunmayı hedefliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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