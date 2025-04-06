Kütahya'da Badem Ağaçları Zamanında Çiçek Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'da Badem Ağaçları Zamanında Çiçek Açtı

Geniş Video İzle

Kütahya'da badem ağaçları bu yıl zamanında çiçek açarak doğal güzellikler sundu.

06.04.2025 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da badem ağaçları bu yıl zamanında çiçek açtı

KÜTAHYA - Kütahya'da havaların ısınmasıyla birlikte doğa uyanmaya başladı. Şehrin Hıdırlık ve Hisar bölgesinin eteklerinde bulunan badem ağaçları çiçek açarak adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu. Açan çiçekler, arıların da ilgisini çekti; bölgede bal toplamaya başlayan arılar gözlemlendi.

Vatandaşlardan Melih Algın, kış mevsiminin ardından gelen güneşli havaların badem ağaçlarını canlandırdığını söyledi. Geçen yıl ılıman geçen kış nedeniyle ağaçların Mart ayı başında çiçek açtığını hatırlatan Algın, bu yıl ise kışın sert geçmesi nedeniyle çiçeklerin daha geç açtığını belirtti.

Algın, "Bilindiği gibi, bu yıl kış ayı çok soğuk geçti. Bu sebeple badem ağaçlarının çiçekleri yeni yeni uyanmaya başladı. Geçtiğimiz yıl dondan dolayı çiçekler döküldü. Bu yıl çiçeklerin zamanında açması sanki bol mahsulün habercisi" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kütahya, Güncel, Yerel, Yaşam, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Badem Ağaçları Zamanında Çiçek Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
CHP’de olağanüstü kurultay başladı CHP'de olağanüstü kurultay başladı
Görüntüler ortalığı karıştırdı ’’İETT’yi patlattık’’ dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı Görüntüler ortalığı karıştırdı! ''İETT'yi patlattık'' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı “Stoktan vergi alınacak“ iddiasını yalanladı Hazine ve Maliye Bakanlığı "Stoktan vergi alınacak" iddiasını yalanladı

10:09 CHP’de olağanüstü kurultay başladı CHP'de olağanüstü kurultay başladı
09:52 Görüntüler ortalığı karıştırdı ’’İETT’yi patlattık’’ dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı Görüntüler ortalığı karıştırdı! ''İETT'yi patlattık'' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı
09:38 Hazine ve Maliye Bakanlığı “Stoktan vergi alınacak“ iddiasını yalanladı Hazine ve Maliye Bakanlığı "Stoktan vergi alınacak" iddiasını yalanladı
08:12 Türkiye’nin dev hastanesi konkordato ilan etti Türkiye'nin dev hastanesi konkordato ilan etti
04:49 Komşu kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 5 ölü 5 yaralı Komşu kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 5 ölü 5 yaralı
10:27 Fenerbahçe’den cezalar için hamle Fenerbahçe'den cezalar için hamle
10:06 Gazze’de sözün bittiği yer Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu Gazze'de sözün bittiği yer! Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu
09:50 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:47 Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
09:47 Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
09:33 ’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:13 İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
09:03 Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
08:59 ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 11:04:58. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Badem Ağaçları Zamanında Çiçek Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement