Kütahya'da, 'Bahar Şenliği', 'Bilim ve Kültür Şenliği' oldu - Son Dakika
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Kütahya'da, 'Bahar Şenliği', 'Bilim ve Kültür Şenliği' oldu

14.05.2022 00:57
Kütahya'da, 'Bahar Şenliği', 'Bilim ve Kültür Şenliği' oldu

Kütahya'da, Proje Pazarı ve Zafer Bilim Şenliği, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Kütahya'da, Proje Pazarı ve Zafer Bilim Şenliği, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle düzenlenen etkinlikte, öğrenci topluluklar belediyeler stant açtı.

Etkinliğin açılış töreninde konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Büyük Taarruz'un 100. yılı nedeniyle her yıl bahar şenlikleri olarak kutlanan aktivitenin bilim şenliği ile birleştirdiklerini ifade etti.

Uysal, "Biz Bahar Şenliği adı altında her yıl baharın gelişini doğanın canlanışına şahit oluyor ve bizde iştirak ediyorduk. Pandemi döneminde şenlik yapamadık. Çok daha farklı bir konsepte, çok daha farklı bir anlayışla bu yıl Zafer Bilim ve Kültür Şenliği oldu. Adına bilim koyduk.Büyük zaferin büyük komutanı 'En hakiki mürşit ilimdir, fendir'der. Zaferin 100. yılındaki bu şenliğin temasının bilim ve kültür olmasında bu sözden esinlendik. Millet olarak bilime önem vermezsek, gelişmeleri takip etmezsek muasır medeniyetler seviyesine yetişemeyiz ve ileriye geçemeyiz. DPÜ bu anlayışla bilime önem veriyor. İnşallah bilimi şenlik havasında yapacağız. DPÜ akademik başarısı ile de dünyada saygın üniversiteler arasında yer almaya başladı. Gün geçtikçe daha iyi konuma doğru ilerliyoruz. Bu yıl ilk defa TEKNOFEST'e paydaş olduk. Hem akademisyen desteği verdik hem de maddi-manevi destek verdik. Bu yıl 39 takımla TEKNOFEST'te yer alıyoruz. Bini aşkın öğrenci ile TEKNOFEST'te temsil edileceğiz ve yarışmalara katılacağız.DPÜ'de 100 den fazla öğrenci topluluğumuz var. Birçok topluluk bu iki günlük etkinlikte yer aldılar. Uluslararası öğrencilerimiz de bu etkinlikte görev aldılar. Üniversitemizde 86 ülkeden 8 bin 500 civarında misafir öğrencimiz var. Bu da DPÜ'nün nereden nereye geldiğiniz açık bir göstergesi. Farklılıklarımız zenginliklerimizdir düşüncesiyle bunu kültüre yansıtacağız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından proje pazarında derece alan lise ve üniversite öğrencilerine ödülleri verildi. Ödül törenin ardından TÖMER öğrencilerinin ve Simav Yaren Zeybeklerinin gösterisi ile devam etti. Etkinlikte, 2021 Teknofest Türkiye Drone Şampiyonası'nda finallere kalma başarısı gösteren Doruk Cengiz de bir gösteri sundu.

Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü bünyesindeki UNESCO Halil İbrahim Yılmaz Zanaat ve Halk Sanatları Merkezi sanatçılarının standında yer alan eserleri ilgi gördü. - KÜTAHYA

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Evliya çelebi Yerleşkesi, Dumlupınar Üniversitesi, Teknofest, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da, 'Bahar Şenliği', 'Bilim ve Kültür Şenliği' oldu - Son Dakika


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