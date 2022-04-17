Kütahya'da Cevizdere Zaferi'nin 100. yılı sergisi - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da Cevizdere Zaferi'nin 100. yılı sergisi

17.04.2022 00:43
Kütahya'da Cevizdere Zaferi'nin 100. yılı sergisi

Kütahya'nın Emet Cevizdere Zaferi'nin 100. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen 'Emetli Sanatçılar Resim ve El Sanatları Sergisi açıldı.

Kütahya'nın Emet Cevizdere Zaferi'nin 100. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen 'Emetli Sanatçılar Resim ve El Sanatları Sergisi açıldı.

Emet Kaymakamlığı ile Emet Belediyesi iş birliğinde düzenlenen, 150 eserin yer aldığı sergi, Sera AVM'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Vali Ali Çelik, "Kıymetli sanatçılarımızın eserleri devletimizin ve milletimizin ilelebet payidar kalacağına, sonsuzluğuna ilişkin düşülmüş notlardır" dedi.

Düzenlenen etkinliklerin farkındalık oluşturmada, tarihin geleceğe aktarılmasındaki önemine dikkat çeken Vali Çelik, "Vatanımızla, milletimizle hesabı olanlara her zaman gereken cevabı verdik; bundan sonra da aynı kararlılıkla vereceğiz. Yıllardır içimizdeki samimiyet, inanç ve kararlılığımızla tarihin her sayfasına bunu not düşüyor ve altını çiziyoruz. Bu tür etkinlikler bu notların çokluğunu artırıyor" ifadelerini kullandı.

Vali Çelik, "Cevizdere Zaferi'mizin mimarı Milli Mücadele kahramanlarımızdan Dr. Fazıl Doğan Bey'e, Gazi Porsuk Ahmet'e, bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ebediyete irtihal eden gazilerimize rahmet, hayatta olanlara şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi muhafaza etsin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ali Çelik, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan sergiyi gezerek bilgi aldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da Cevizdere Zaferi'nin 100. yılı sergisi
Kütahya'da Cevizdere Zaferi'nin 100. yılı sergisi
Kütahya'da Cevizdere Zaferi'nin 100. yılı sergisi

YORUMLAR
500
Gediz'de trafik kazası, 7 yaralı Gediz'de trafik kazası, 7 yaralı Emekli ormancılara teşekkür plaketi Emekli ormancılara teşekkür plaketi

Emet Belediyesi, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da Cevizdere Zaferi'nin 100. yılı sergisi - Son Dakika


Son Dakika
00:33 Millet İttifakı'na destek vereceğini açıklayan Muharrem İnce, sadece tek bir konu için söz istedi
23:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi
23:47 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i hangi takımın istediğini açıkladı
23:42 Bülent Arınç isim vermeden bazı siyasetçileri eleştirdi: Bize düşen siyasetçi olarak bir sorunu görmektir, inkar etmemektir
23:38 Arda Güler'in attığı penaltının detaylarını İsmail Kartal paylaştı: Miguel Crespo ile haber yolladım
23:14 Minibüsle otobüs çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı
23:08 Arda Güler'den bir ilk! Kadıköy'de taraftarı önünde gol sevinci yaşadı
23:04 CHP'nin kendi anketinde çarpıcı detaylar: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'ndan 1 ila 3 puan önde
22:48 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış: Merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar
22:40 Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti! Sarı-lacivertliler yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 00:58:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Cevizdere Zaferi'nin 100. yılı sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement