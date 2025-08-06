Kütahya\'da Güvenlik Toplantısı

Kütahya'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ile güvenlik komisyonu üyeleri katıldı.

Görüşmelerde, il genelinde yürütülen uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları, genel asayiş durumu ve trafik güvenliği konuları ele alındı. Mevcut durum değerlendirilerek, alınması gereken ilave önlemler masaya yatırıldı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Vali Musa Işın, vatandaşların huzur ve güvenliği için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz." - KÜTAHYA