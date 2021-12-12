Kütahya'da "İtiraz ediyorum" heyecanı - Son Dakika

Kütahya'da "İtiraz ediyorum" heyecanı

Kütahya Belediyesi'nin katkılarıyla Müfit Can Saçıntı'nın tek kişilik tiyatro oyunu "İtiraz Ediyorum" Kütahyalılarla buluştu.

Kütahya Belediyesi'nin katkılarıyla Müfit Can Saçıntı'nın tek kişilik tiyatro oyunu "İtiraz Ediyorum" Kütahyalılarla buluştu. Oyuncu, aynı zamanda senarist ve yönetmen Müfit Can Saçıntı'nın sahnelediği tek kişilik müzikli oyunu "İtiraz Ediyorum" Kütahyalılarla buluştu. Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde sahnelenen tek kişilik tiyatro oyununu Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahyalı hemşehrileri ile birlikte izledi. Bol kahkahalı geçen oyun sonunda Başkan Işık, ünlü sanatçıya günün anısına hediye takdim etti. Kütahya'da bu tür kültürel faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirten Başkan Işık, Saçıntı'ya ve salonu dolduran Kütahyalılara teşekkür etti. Başkanı Işık, Saçıntı'ya günün anısına hediye takdim etti. - KÜTAHYA

Son Dakika

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte Ünlüler takımındaki isimler

Yoğun bakım hemşiresi sosyal medyadan paylaştı! İşte ölüm döşeğindeki insanların yaptığı son şey

Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı

Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar

Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm

Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak