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Kütahya'da Regaib Kandili etkinliği

KÜTAHYA - Kütahya Din Görevlileri Derneği Başkanı Turhan Bayatlı, Regaib Kandili münasebetiyle düzenlenen etkinlikler hakkında açıklamalarda bulundu. Bayatlı, mübarek üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili vesilesiyle Merkez Kur'an Kursu öğrencileriyle birlikte Darulkurra'yı ziyaret ettiklerini belirtti.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası yapıldığını söyleyen Bayatlı, "Çocuklarımız burada Kur'an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif okuyarak dua ettiler. Bugün, bu anlamlı mekanda dört kurum olarak bir araya geldik. Kütahya Din Görevlileri Derneği, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Anadolu Aile Derneği ve Merkez Kur'an Kursu olarak bu etkinliği düzenledik" dedi.

Bayatlı, bundan sonraki mübarek gün ve gecelerde de benzer etkinliklerin devam edeceğini ifade etti. "Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in habercisi Regaib Kandili'ne ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Cenab-ı Hak'tan, bu gecenin ailemiz, milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz" şeklinde konuştu.

Okunan hatimlerin ve duaların başta şehitler, gaziler ve Darulkurra'da daha önce görev yapmış hocalar olmak üzere tüm Müslümanların ruhlarına hediye edildiğini belirten Bayatlı, sabrın ve şükrün önemine de vurgu yaptı.