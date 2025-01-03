Kütahya\'da Regaib Kandili Programı

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Kütahya İl Müftülüğü, Regaib Kandili dolayısıyla Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel bir program gerçekleştirdi.

Etkinliğe, İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Cemalettin Torun, Ali Paşa Camii Müezzin Kayyımı Turan Haylaz, Şeyh Edabali Camii Müezzin Kayyımı Fatih Ören ve Huzurevi Camii İmam Hatibi İsmail Çetin katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve ardından Regaib Kandili'nin önemi ile Üç Ayların fazileti hakkında sohbet edildi. İlahi ve kasidelerin de okunduğu etkinlik, yapılan dua ile sona erdi.

Huzurevi sakinleri, düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür ettiler. - KÜTAHYA