Kütahya'da Regaip Kandili İkramı - Son Dakika
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Kütahya'da Regaip Kandili İkramı

Kütahya\'da Regaip Kandili İkramı

Kütahya'da Regaip Kandili dolayısıyla bin kişiye salep ikram edildi, toplumsal dayanışma vurgulandı.

02.01.2025 15:11
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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, "Paylaşarak bereketleniyoruz" hizmetleri çerçevesinde Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara salep ikramında bulundu. Etkinlik kapsamında, Ali Paşa Camii önünde öğle namazının ardından yaklaşık bin kişiye salep ikram edildi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Yardımcısı Muhammed Enes Çınar, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, Regaip Kandili'nin rahmet, bereket ve mağfiretiyle üç ayların başlangıcını müjdelediğini vurguladı. Çınar, Genel Müdürlüğün 81 ilde olduğu gibi Kütahya, Eskişehir, Uşak ve Afyonkarahisar'da da vatandaşlarla bu manevi atmosferi paylaşmak için sağlık ve ikram etkinlikleri düzenlediğini belirtti.

"Milli ve manevi değerleri yaşatıyoruz"

Çınar, vakıfların belirlediği şartları yerine getirmek adına düzenlenen bu etkinliklerin, toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade ederek, "Afyonkarahisar'da İmaret Camii'nde her cuma yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Kütahya'da çeşitli noktalarda her sabah çorba ikramı yapıyoruz. Yaz aylarında Yıldırım Beyazıt Vakfı'nın sünnet şartını yerine getirmek için çocuklarımızı sünnet ettirdik. Milli, manevi ve özel günlerde vatandaşlarımızla birlikte olmaya özen gösteriyoruz. Bu tür etkinliklerle onların sevinçlerini paylaşmayı amaçlıyoruz" dedi.

Çınar, ayrıca Eskişehir Çarşı Camii, Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa Camii ve Uşak Ulu Camii'nde de öğle namazına müteakip vatandaşlara salep ikram edildiğini belirtti.

Regaip Kandili'nin Ramazan ayının habercisi olduğunu dile getiren Çınar, Ramazan ayında da iftar programları ve diğer etkinlikler için hazırlıkların sürdüğünü aktardı.

Salep ikramından yararlanan vatandaşlar, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ve emeği geçen yetkililere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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