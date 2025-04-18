Kütahya\'da şehit ve gaziler için mevlit programı

Kütahya Belediyesi ile Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen "Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit Programı", Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen bu anlamlı programda, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimiz dualarla anılıyor. Bu ayki programda da Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, şehitlerimizin ruhları için dualar edildi.

Harp Malulü Gaziler Derneği'nde gerçekleşen programa Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile il protokolünden birçok isim katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehit ve gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğine dikkat çekti.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit Programı'nın her ay düzenli olarak gerçekleştirilmeye devam edileceği bildirildi. - KÜTAHYA