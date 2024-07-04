Kütahya\'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ağaç dallarının elektrik hatlarına temas etmesi sonucu tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

İlçedeki tarım arazisinde ağaç dallarının elektrik hatlarına temas etmesi sonucu çıkan yangın Dumlupınar Orman İşletme Şefliği yangın ekibi ve belediye itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangının diğer tarım arazilerine ulaşmadan kısa sürede söndürüldü. Ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı. Bu arada elektrik hatlarına temas eden ağaç dalları tedbir amacıyla kesildi. - KÜTAHYA