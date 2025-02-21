Kütahya'da Üniversite Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
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Kütahya'da Üniversite Güvenlik Toplantısı

Kütahya\'da Üniversite Güvenlik Toplantısı

Kütahya'da üniversitelerin güvenliği için toplantı yapıldı, ek önlemler değerlendirildi.

21.02.2025 10:50
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Kütahya'da, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) öğrenci ve akademisyenlerinin huzurlu ve güvenli bir eğitim-öğretim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, ilgili kurumların yöneticileri katılım sağladı. Toplantıda, üniversite yerleşkeleri, öğrenci yurtları ve çevresindeki güvenlik tedbirleri değerlendirildi ve alınması gereken ek önlemler üzerine istişarelerde bulunuldu. Yeni akademik dönemin huzur ve başarı içinde geçmesi temennisinde bulunan Vali Musa Işın, tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Üniversite Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

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