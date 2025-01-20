Kütahya\'dan Umreye Uğurlama Töreni

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Kütahya'nın Emet ilçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye gidecek 25 kişilik grup, uğurlama töreniyle kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Emet Müftülüğünün organizasyonuyla İmam Hatipler Halil Kılıç ve Mehmet Ceviz rehberliğinde gerçekleşecek olan umre ziyaretinin uğurlama töreni, Emet Çavuşoğlu Camii'nde düzenlendi. Yapılan duanın ardından yakınlarıyla helalleşip vedalaşan umre yolcuları, tekbir, salavat ve telbiyelerle kutsal topraklara uğurlandı.

Programa katılan Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, umre yolcularına hediyeler takdim ederek hayırlı yolculuklar diledi.

Ayrıca, Emet Belediyesi tarafından kurulan çadırda programa katılan vatandaşlara sıcak çay ikramı yapıldı. - KÜTAHYA