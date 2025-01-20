Kütahya'dan Umreye Uğurlama Töreni - Son Dakika
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Kütahya'dan Umreye Uğurlama Töreni

Kütahya\'dan Umreye Uğurlama Töreni

Kütahya'nın Emet ilçesinden 25 kişilik umre grubu, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama töreninde dua edildikten sonra yolcular, yakınlarıyla vedalaşarak yola çıktı.

20.01.2025 11:01  Güncelleme: 11:03
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Kütahya'nın Emet ilçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye gidecek 25 kişilik grup, uğurlama töreniyle kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Emet Müftülüğünün organizasyonuyla İmam Hatipler Halil Kılıç ve Mehmet Ceviz rehberliğinde gerçekleşecek olan umre ziyaretinin uğurlama töreni, Emet Çavuşoğlu Camii'nde düzenlendi. Yapılan duanın ardından yakınlarıyla helalleşip vedalaşan umre yolcuları, tekbir, salavat ve telbiyelerle kutsal topraklara uğurlandı.

Programa katılan Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, umre yolcularına hediyeler takdim ederek hayırlı yolculuklar diledi.

Ayrıca, Emet Belediyesi tarafından kurulan çadırda programa katılan vatandaşlara sıcak çay ikramı yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'dan Umreye Uğurlama Töreni - Son Dakika

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