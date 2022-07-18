Kütahya'nın simgesi vazonun temeli atıldı - Son Dakika
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Kütahya'nın simgesi vazonun temeli atıldı

18.07.2022 09:20
Kütahya'nın simgesi vazonun temeli atıldı

Kütahya Zafer Meydanı projesi çerçevesinde eski haliyle kalması yönünde kararı çıkan Kütahya'nın simgesi vazonun temeline ilk harcı Belediye Başkanı Alim Işık attı.

Kütahya Zafer Meydanı projesi çerçevesinde eski haliyle kalması yönünde kararı çıkan Kütahya'nın simgesi vazonun temeline ilk harcı Belediye Başkanı Alim Işık attı.

Hafta sonu mesaisini devam eden projelerin yerinde incelenmesine ayıran Başkan Işık, kaldırım çalışması yapılan Kara Ahmet Sokak'ta ve Cumartesi pazarında yapılan çalışmaları inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Esnaflarla görüşerek geçmiş kurban bayramlarını kutlayan Başkan Işık, yapılan çalışmaları esnaflara sordu. Çalışmalardan memnun olduklarını belirten esnaflar, Kütahya'nın çehresini değiştiren çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkür ettiler.

Şehrin ana arterlerinde yapılan çalışmaları inceleyerek bilgiler alan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a Kütahyaspor Kulüp Başkanı Erdoğan Çolak da eşlik etti. Çalışmaları inceledikten sonra Zafer Meydanında bulunan Kütahya'nın simgesi Vazonun temelinin atılması için hazır olan mikser aracının butonuna basarak 'hayırlı olmasını' dileyen Başkan Işık, proje çerçevesinde eski haliyle korunması yönünde fikir birliğine varılan vazomuzun yerleştirilmesi için ilk adım olan temelini burada atmış bulunuyoruz dedi. Başkan Işık, En kısa zamanda çevresininde ilimize yakışır bir şekilde Kütahyalı vatandaşlarımıza hediye etmekte sabırsızlanıyoruz diyerek butona bastı ve ilimizin simgesi vazonun ilk harcını attı. - KÜTAHYA

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Kütahya Belediyesi'nden 200 çalışanına teşekkür belgesi Kütahya Belediyesi'nden 200 çalışanına teşekkür belgesi 'Türk milletinin kahraman evlatları, ülkesi ve milleti için canını vermekten çekinmemiştir' 'Türk milletinin kahraman evlatları, ülkesi ve milleti için canını vermekten çekinmemiştir'
Kaynak: İHA

Alim Işık, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'nın simgesi vazonun temeli atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'nın simgesi vazonun temeli atıldı - Son Dakika
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