Kütahya Şehir Hastanesine Yoğun İlgi - Son Dakika
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Kütahya Şehir Hastanesine Yoğun İlgi

Kütahya Şehir Hastanesi hizmete başladıktan sonra ilgi her geçen gün artmaktadır. Hastane yönetimi, hastalarına daha iyi sağlık hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Yeni atamalar ve ileri teknoloji cihazlarla randevu probleminin çözüleceği ve hastaların daha hızlı bir şekilde hastaneye ulaşabileceği ifade edildi. Ayrıca hastanenin çevre illere de hizmet veren bir merkez olduğu vurgulandı.

24.04.2024 19:10
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Kütahya Şehir Hastanesine yoğun ilgi

KÜTAHYA - Kütahya Şehir Hastanesinin hizmete başlamasıyla birlikte ilginin her geçen gün attığı bildirildi.

Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi Hasan Emri Aydın, "Hastanemiz açılış sürecinin ilk ayını tamamlamak üzere. Bu süreçte her gün daha da iyiye giderek daha iyi verilerle hastalarımıza sağlık hizmeti vermekteyiz" dedi.

Hastanede sağlık hizmetini daha genişleteceklerini ifade eden Aydın, "Bir taraftan Evliya Çelebi hastanemizin hizmete devam etmesi bir taraftan da Şehir Hastanemizin hizmete girmesiyle ilimizin genelinde verileri sıklıkla takip ediyoruz. Tabii ki ilk ayımız, biz de çalışmalarımızı her an kendimizi ve sağlık hizmetimizi daha da geliştirerek devam etmeyi planlıyoruz. Bir anlamda yardımcı sağlık personeli sayımız bu yeni desteklerimizle birlikte arttı. Diğer taraftan da hekimlerimize daha iyi bir çalışma ortamı sağlandı. Tabii ki planlamalarla hekim sayımızın daha da artması ve mevcut potansiyelin ilimizdeki hastalarımızın hastanemize ulaşımını daha da hızlandıracak şekilde olmasını planlıyoruz" diye konuştu.

"Çok ileri teknoloji cihazlara sahibiz"

Yeni atamalarla randevu probleminin de çözümü kavuşacağını dile getiren Başhekim Hasan Emre Aydın, "Zaten şu an itibarıyla bile aynı gün tedavi olan birçok branşımız var. Aslında hastalarımızın randevu almakta zorlandığı bölümler zaten bizim de hekim arkadaşlarımıza daha iyi bir ortam sunmamızla birlikte aşağı yönde ivmelenmeye başladı. Yeni atamalarla kısa süre içerisinde bu işin çözüleceğini umuyoruz. Evliya Çelebi yerleşkemiz de Şehir Hastanemizin yanında ve şu anda da orada mevcut hekimlerimiz hastalarımıza hem ameliyathane anlamında hem de poliklinik anlamında hizmet etmekte. Bizim de planlanan 3 ay ile 6 ay arasında değişen bir açılış sürecimiz var. Şu an ilk ayımızda, hastalarımızın ve hekimlerimizin hastanemizi tanımasını sağlıyoruz. Burada çok ileri teknoloji cihazlara sahibiz. En basit anlamda anlatmam gerekirse yakın zamanda küçük bir uygulamasını yaptık. Bilimsel alanda da ameliyathanede yapılan bir operasyonun eş zamanlı toplantı salonlarında veya bilimsel alanlarda da gözlemlenmesini sağlayan imkanlara da sahibiz. Yani bir yandan hasta hizmeti verebiliyoruz, bir yandan da sunduğumuz hizmeti daha ileri teknolojiyle birleştirebiliyoruz. Burada diğer taraftan Mr'ımız tomografimiz, diğer radyolojik görüntülerimiz de, Çelebi yerleşkesinde mevcut devam ederken Şehir Hastanesine de girmesi ile birlikte iki kat artmış durumda. Dolayısıyla bütün bunlar bize talebin azalmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"Çevre illere de hizmet veren bir il konumundayız"

112 Acil Sağlık Hizmetleri birimlerinin çevre illerden de vaka çekebildiğini anlatan Aydın, "Zaten biz uzun zamandır çevre illerimizden farklı branşlarda hasta kabulü yapıyoruz. Bunun içerisinde tam hatırlayamamış olabilirim ama kardiyoloji bölümünde, çocuk cerrahisi bölümünde, girişimsel radyoloji bölümünde, beyin cerrahisinde alıyoruz. Çevre illere hizmet veren bir il konumundayız. Aslında bilinmesi gereken en önemli konu da bu, yani ayakta hasta sağlık hizmetini vermemizin yanında, çevre illerden de acil durumlarda vaka çeken bir merkeziz. Çevredeki illerin 112 Sağlık Hizmetleri birimleri ile 24 saat ilişki içerisindeyiz. Bu anlamda şu anki yeni teknoloji ile birlikte de özellikle örnek vereyim, yine nörolojide, bunun içerisinde sanıyorum anjiyografi cihaz olarak tek planda veya iki planda olan cihazlar mevcut. Çelebi yerleşkesi ve Şehir Hastanesi yerleşkemizde toplam 4 tane cihaza sahibiz. Bunlardan bir tanesi de çift yönlü dediğimiz çok az yerde, çok az kurumda bulunan cihazlardan bir tanesi. Dolayısıyla ciddi anlamda poliklinik hizmetimizin yanında özellikli hizmetlerde verdiğimiz bir merkeziz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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