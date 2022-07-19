Hacılar arasında Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse ve eşi de olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Ömer Köse, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kütahyalı hacılar havalimanında karşılandı - Son Dakika

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