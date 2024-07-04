Kutsal topraklardan dönen hacılar coşkuyla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kutsal topraklardan dönen hacılar coşkuyla karşılandı

Kutsal topraklardan dönen hacılar coşkuyla karşılandı

Bandırma Müftülüğü tarafından düzenlenen törenle kutsal topraklardan dönen hacılar, aileleri ve yakınları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Hacılar, çiçeklerle karşılanırken bazıları duygusal anlar yaşadı. Bandırma ilçe Müftüsü Abdülhamit Pehlivan, hac yolculuğunun sağlıklı ve eksiksiz bir şekilde tamamlandığını belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonlarının çok güzel olduğunu ifade etti.

04.07.2024 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kutsal topraklara giden hacı kafilesi, aileleri ve yakınları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Hacılar için Bandırma Müftülüğü tarafından Haydarçavuş Camii Önünde tören düzenlendi. Hacılar, meydanda aileleri ve Bandırma Müftülüğü personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Aileleriyle kucaklaşan hacılar, zaman zaman duygusal anlar yaşarken bazı hacılar da gözyaşlarına engel olmadı.

Bandırma ilçe Müftüsü Abdülhamit Pehlivan "48 günlük manevi bir yolculuğa çıktık. hac farizasını yerine getirmeden önce ilk gün bizleri güzel bir şekilde uğurladılar ve aynı şekilde çok güzel karşılandık. Rabbim herkesten razı olsun. hac yolculuğumuzda 179 kişi vardı. Sağlıklı ve eksiksiz bir şekilde geri dönüş yaptık. Ben inanıyorum ki 179'u çok memnun kaldılar. Diyanet İşleri Başkanlığımızın organisazyonları çok güzeldi. Rabbime şükürler olsun memleketlerimize göndük. Rabbim herkese nasip etsin ifadelerinde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bandırma, Hacılar, Hac, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kutsal topraklardan dönen hacılar coşkuyla karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 Erdoğan’dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail’in bir an önce durdurulması lazım Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
12:27 İstanbullular dikkat AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
12:07 Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 16:37:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kutsal topraklardan dönen hacılar coşkuyla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement