Kütüphane Haftasında kitap okundu - Son Dakika

Adıyaman'da gerçekleştirilen 58. Kütüphane Haftası etkinliklerinde öğrenciler hem kitap okudu hem de Mahmut Karadağ'ın söylediği türkülerle eğlendi.

28 Mart-3 Nisan Kütüphane Haftası Adıyaman Demokrasi Parkı'nda düzenlenen etkinlik ile kutlandı. Adıyaman İl Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen ve Adıyaman Belediyesinin desteklediği etkinliğe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ahmet Günaydın, Halk Kütüphanesi Müdürü Filiz Karabulut başta olmak üzere çeşitli kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğinde öğrenciler 20 dakika kitap okuyarak, okumaya dikkat çekti. Ramazan Aşçı ve Ahmet Günaydın, öğrenciler ile birlikte kitap okudu.

Kitap okuma etkinliğinin ardından mahalli sanatçı Mahmut Karadağ'ın birbirinden güzel türküleri ile öğrenciler eğlendi. - ADIYAMAN