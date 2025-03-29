Kuyucak Belediye Başkanı Doğanca\'dan Ramazan Bayramı mesajı

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Başkan Doğanca, mesajında Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak, "Çok değerli Kuyucaklı hemşehrilerim, öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir Ramazan ayının daha sonuna geldik ve yarın bayramımızı kutlayacağız" dedi. Kuyucak Belediyesi olarak Ramazan ayı öncesinde vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak adına camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Doğanca, "Ramazan boyunca oruçlarımızı tuttuk, namazlarımızı kıldık ve ibadetlerimizi yerine getirdik. Bundan sonraki Ramazanları da tüm yurttaşlarımızın sağlık ve huzur içinde geçirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Doğanca sözlerini, "Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum" diyerek tamamladı. - AYDIN