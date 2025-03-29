Kuyucak Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı

Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda yardımı gerçekleştirdi.

Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda yardımı gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, ilçedeki dar gelirli ailelere gıda paketleri ulaştırarak, onların bayramda daha rahat bir şekilde sofralarını kurmalarına yardımcı oldu. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca yardımların bayram öncesinde anlamlı bir dayanışma örneği oluşturduğunu belirterek, "Ramazan Bayramı'nın tüm ilçemize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bayramın ruhuna uygun olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz. Hayırlı bayramlar dilerim" dedi. - AYDIN