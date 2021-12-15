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Kuzey Kore yasta - Son Dakika

Kuzey Kore yasta

15.12.2021 11:22
Kuzey Kore yasta

Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il Sung'un küçük kardeşi Kim Yong Ju 101 yaşında hayatını kaybetti.

Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il Sung'un küçük kardeşi Kim Yong Ju 101 yaşında hayatını kaybetti.

Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Daimi Komitesi'nin eski Onursal Başkan Yardımcısı Kim Yong Ju'nun ölüm haberini, Kore Merkezi Ajansı duyurdu. Kim Yong Ju'nun ne zaman ve nasıl öldüğüne dair detay paylaşılmazken, ülke lideri Kim Jong-un'un ise dün düzenlenen törende taziyelerini sunduğu belirtildi. Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Daimi Komitesi'nin politikalarını uygulamak için özverili bir şekilde mücadele ettiği belirtilen Kim Jong Yu için "Uzun yıllar partinin ve devletin önemli kademelerinde çalışarak sosyalist inşanın hızlandırılmasına ve Kore tarzı sosyal devlet sisteminin geliştirilmesine katkıda bulundu" denildi.

Önemli görevlerde yer aldı

1920'de doğan ve Kim Il Sung'dan sekiz yaş küçük olan Kim Jong Yu, Moskova'da üniversite eğitimi aldıktan sonra iktidardaki Kore İşçi Partisi'ne katılmış, 4 Temmuz 1972'de bölünmüş Kore yarımadasının yeniden birleşmesi için Güney ile yürütülen müzakerelerde de Kuzey Kore'nin temsilciliği görevini üstlenmişti.

1974'te başkan yardımcılığına getirilen Kim Jong Yu, 1975 yılında gözlerden kayboldu. Kim Il Sung'un en olası halefi olarak gösterilen Kim Jong Yu, 18 yıl aradan sonra ilk kez 1993 yılında Kore Savaşı'nı anma törenine katıldığında resmi olarak yeniden ortaya çıkmıştı. - TOKYO

Togo Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Kore, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuzey Kore yasta - Son Dakika


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