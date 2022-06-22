KYK'lı öğrenciler, el emeği ürünlerini sergiledi - Son Dakika
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KYK'lı öğrenciler, el emeği ürünlerini sergiledi

22.06.2022 16:36
KYK'lı öğrenciler, el emeği ürünlerini sergiledi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yozgat İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda, halk eğitim merkezi bünyesinde açılan el sanatları kurslarında öğrenciler tarafından yapılan eserler sergilendi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yozgat İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda, halk eğitim merkezi bünyesinde açılan el sanatları kurslarında öğrenciler tarafından yapılan eserler sergilendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergide KYK yurtlarında kalan öğrenciler tarafından yağlı boya, hat, tezhip, örgü, ebru kurslarında yapılan birbirinden güzel el sanatları ürünler görücüye çıktı. Öğrencilerin el emeği göz nuru ürünleri sergiye katılan vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı.

Sergiyi gezen Vali Ziya Polat, öğrencilerle bir süre sohbet etti ardından açıklamalarda bulunarak, "Geçtiğimiz haftalarda halk eğitim merkezi kurslarımızın yıl sonu sergisini açmıştık. Bu günde KYK yurtlarımızda halk eğitim müdürlüğümüzce acılan yıl sonu sergisini, öğrencilerin el emeği göz nuru ürünlerinin sergisini açtık. Hepsi çok hoşuma gitti, hepsinin ellerine sağlık. Kısa sürede bu ürünleri ortaya çıkartan kardeşlerimize ve eğitim veren hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Yaz kurslarına öğrencilerin önem vermesi gerektiğini de vurgulayan Vali Polat, "Yaz ayına giriyoruz. Geçtiğimiz hafta yaz kurslarıyla ilgili değerlendirmemizi yapmıştık. Şu an Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı kurslarımız açık, gençlik merkezlerimiz açık. Çocuklarımızın her türlü sporu yapabilecekleri imkanlarımız var. Kuran kurslarımız haftaya başlıyor. Çocuklarımızı yazın evde değil salonlarda spor yaparken görmek istiyoruz. Biz çocuklarımızın spor yapıp müzik aleti çalmasını istiyoruz. Çocuklarımızın kültürel faaliyetler büyümesini istiyoruz." şeklinde konuştu. - YOZGAT

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Kaynak: İHA

gençlik, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KYK'lı öğrenciler, el emeği ürünlerini sergiledi - Son Dakika

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