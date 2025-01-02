Labne: Üniversitenin Sevimli Kedisi - Son Dakika
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Labne: Üniversitenin Sevimli Kedisi

Labne: Üniversitenin Sevimli Kedisi

Adıyaman Üniversitesi'nde öğrencilerin beslediği Labne isimli kedi, fakültenin maskotu oldu.

02.01.2025 11:52
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Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi binasında yaşayan ve öğrencilerin maskotu haline gelen 'Labne' isimli kedi, öğrencilerle birlikte derse giriyor.

6 Şubat depreminden sonra Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi binasına gelen kediyi gören öğrenciler kantinden aldıkları peynir ile besledi. Kediye 'Labne' ismini veren öğrenciler, o günden beri kediyi okulda besliyor. Fakülte binasından hiç ayrılmayan kedi, öğrencilerle birlikte derslere giriyor ve koridorlarda yaşıyor. Adete fakültenin maskotu haline gelen kedi, her gün öğrencilerin aldığı yiyecekler ile beslenerek, sıcak yuvasından ayrılmıyor.

Öğrenci İrem Nazlı Demir, "Bu kedi sürekli bu fakültede, sürekli derslere de giriyor, teneffüslerde de burada. Her teneffüste seviyoruz. Kendisi çok sevimli, tatlı bir kedi" dedi.

Öğrencilerden Derya Güney, "Kendisi okulun kedisi oldu. Zaten sürekli fakültenin içinde geziyor, yani herkes çok seviyor" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Büşra Çelikbaş ise "Depremden bu yana fakültemizde maskotumuz haline geldi ve ilk gördüğümüzde labne peynir ile beslemiştik. O yüzden bu güne kadar adı Labne kaldı. ve öğle yemeğimizde çıkan etler, tavuklarla besliyoruz, sütlerle besliyoruz, mamalar getiriyoruz. Fakültemizin maskotu haline geldi" diye konuştu - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Labne: Üniversitenin Sevimli Kedisi - Son Dakika

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