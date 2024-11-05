Lefke Bezi Coğrafi İşaret Aldı

Yerel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinin tarihi ve kültürel mirasına önemli bir katkı sağlayan Lefke bezi, coğrafi işaretle tescillendi.

Yılların emeği ve çabasıyla elde edilen bu başarı, hem Osmaneli'nin hem de kültürel zenginliklerinin korunması adına büyük önem taşıyor. Lefke bezi, artık coğrafi işaretle korunarak taklitlerden ve haksız kullanımlardan korunacak. Bu tescil, aynı zamanda Osmaneli'nin ekonomisine de katkı sağlayacak, el sanatlarının yaşatılması ve bölgenin tanıtımına önemli bir destek olacak.

Geçtiğimiz dönemlerde coğrafi işaret tescili için yapılan başvuru olumlu sonuçlandı. Osmaneli'nden dünyaya açılan Lefke Bezi'nin coğrafi işaret başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı. Buna göre, "Lefke Bezi" Bilecik'in coğrafi işaret alarak tescil edilen 8'inci ürünü oldu. - BİLECİK